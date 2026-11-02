Гафаров сообщил о проблемах с вывозом мусора в Казани

В Казани за последние две недели фиксируется множество обращений по поводу вывоза мусора. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава исполкома города Рустем Гафаров.

«Жители говорят о том, что мусоровозы приезжают не каждый день. На некоторых площадках действительно образуются навалы – мы это видим и подтверждаем», – отметил Гафаров.

Заместитель гендиректора УК «ПЖКХ» Ранур Шакиров в свою очередь заявил, что рост расходов и нехватка финансирования привели к тому, что сегодня компания находится в тяжелом экономическом положении.

«Чтобы сохранить работоспособность предприятия, мы вынуждены сокращать расходы: ежедневный выход техники уменьшен на пять мусоровозов, также сокращаются административные и другие внутренние затраты», – отметил он.

Однако Гафаров подчеркнул, что в свое время региональному оператору передали практически всю инфраструктуру по вывозу и утилизации отходов, в которую вложили немало средств, вследствие чего сегодня вправе требовать выполнения обязательств.

«Создавая единого регионального оператора, государство рассчитывало, что весь мусор будет вовремя вывозиться с площадок. Давайте совместно работать с тарифным комитетом, при необходимости обращаться в Правительство. Мы не оставляем вас один на один с проблемой, но нужно сделать все, чтобы горожане не почувствовали ваших трудностей. Не надо перекладывать свои проблемы на плечи горожан», – заявил Гафаров.