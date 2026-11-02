В Татарстане 2 ноября прогнозируется туман и до 9 градусов тепла

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В понедельник в республике Татарстан ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3–8 м/с. Ночью минимальная температура воздуха составила 0..−5 градуса, местами на востоке – до −8°. Днем максимальная температура воздуха поднимется до +4..+9 градуса.

В Казани днем также переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Максимальная температура воздуха днем +6..+8 градуса.