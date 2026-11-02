Система оповещения России после взлома приложения МЧС работает в штатном режиме
Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, из-за чего злоумышленникам удалось сделать рассылку фейковой информации населению. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
В настоящее время ведутся работы по устранению уязвимости мобильного приложения и восстановлению его нормального функционирования.
Система оповещения населения России функционирует в штатном режиме. Взлом мобильного приложения не оказал и не может оказывать влияния на ее работу, сообщили в ведомстве.
Оповещение граждан осуществляется через основные каналы: региональные и муниципальные системы оповещения: сирены, громкоговорители, сети связи (СМС-рассылка), а также через теле- и радиовещание.
Мобильное приложение является лишь дополнительным вспомогательным сервисом информирования. Специалисты МЧС России принимают все необходимые меры по восстановлению штатной работы мобильного приложения. Ситуация находится под контролем.
Населения просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации — сайту МЧС России и официальным аккаунтам ведомства в социальных сетях.