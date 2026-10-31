«Назрело давно»: в Казани нашли «хозяина» для 3,5 тыс. гектаров городских лесов

Незаконные рубки и свалки, покатушки на квадроциклах и разведение костров – с этими нарушениями в лесах Казани будет бороться новая структура. В исполкоме столицы создают МКУ «Управление городского лесничества». Чем займется новое учреждение и что о нем говорят эксперты – в материале «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новая структура займется управлением 3,5 тыс. га леса

Муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Управление городского лесничества» создают в исполкоме Казани. Оно будет отвечать за использование, охрану, защиту и восстановление лесов в границах городского лесничества. В его обязанности также войдут профилактика лесных пожаров, борьба с вредителями, организация лесоустроительных работ и ликвидация несанкционированных свалок.

«Для эффективного управления, а также целевого содержания территорий, обозначенных как «городские леса», во всех крупных городах России, в которых имеется такая категория, создаются соответствующие структурные подразделения. На сегодня в Казани ведется подготовка всей необходимой документации», – сообщили «Татар-информу» в мэрии города.

Создание отдельного муниципального учреждения обусловлено разграничением полномочий между республиканскими и местными органами власти. Зона компетенции Министерства лесного хозяйства РТ касается только лесов на землях лесного фонда и не распространяется на леса, расположенные на территории населенных пунктов, пояснили нам в Минлесхозе РТ.

По данным государственного лесного реестра на начало года, земли населенных пунктов, на которых расположены леса в Казани, составляют 3,547 тыс. гектаров. Именно эта территория перейдет под управление новой структуры.

«Работа по созданию городских лесничеств ведется во исполнение поручения Президента России от 28 декабря 2016 года. Согласно документу, необходимо установить границы лесов на землях населенных пунктов и внести сведения о них в Единый государственный реестр недвижимости», – отметил начальник отдела государственного лесного реестра, использования лесов и лесоустройства Минлесхоза РТ Алексей Мосунов.

Он подчеркнул, что согласно статье 84 Лесного кодекса РФ органы местного самоуправления осуществляют принятие решений о создании и упразднении лесничеств на землях населенных пунктов, установлении их границ, а также разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов.

«Создание МКУ позволит исполнять эти требования законодательства в полном объеме», – добавил Мосунов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чем займется новое управление

Новое управление будет осуществлять муниципальный лесной контроль на участках, находящихся в собственности Казани, вести учет древесины, заготовленной жителями для собственных нужд, и выдавать разрешения на отдельные виды работ в лесах.

Как пояснил Мосунов, ключевое различие между полномочиями Минлесхоза РТ и нового городского управления заключается в категории земель.

«Министерство осуществляет аналогичные функции, но в отношении лесов на землях лесного фонда федерального значения. Городское управление будет работать с лесными участками, находящимися в муниципальной собственности», – уточнил он.

Приоритетными задачами для нового управления станут проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, осуществление контроля и охраны лесов, а также обеспечение пожарной безопасности, добавили в Минлесхозе РТ.

Управление городского лесничества, как муниципальная структура, будет подчиняться исполкому Казани. Взаимодействие с Минлесхозом РТ будет осуществляться в виде сотрудничества, обмена опытом и совместных проектов по охране и воспроизводству лесов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Своевременный и необходимый шаг»

Создание Управления городского лесничества в Казани – своевременный и необходимый шаг для сохранения и приумножения зеленого фонда столицы Татарстана. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал руководитель-лесничий ГКУ РТ «Зеленодольское лесничество» Наиль Абдуллин. По его словам, новая структура объединит разрозненные городские леса.

«Такая структура будет кстати и вовремя. Это позволит вести целенаправленное лесное хозяйство именно с учетом лесных требований, а не просто как на городских территориях», – отметил Абдуллин.

Он пояснил, что сейчас городские леса Казани представляют собой отдельные разбросанные участки, которые ранее обслуживались «Горводзеленхозом».

«Это то, что мы раньше называли городскими лесами, – тут клочок, там клочок. Все это будет объединено, появится единая структура – Казанское городское лесничество», – подчеркнул он.

При этом лесничий уточнил, что речь не идет о пригородных лесах, которые находятся в ведении Минлесхоза РТ.

«Пригородное лесничество и лесхоз занимаются землями лесного фонда. А все остальное – земли Казани, которыми и займется новая структура», – добавил Абдуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новая структура «наведет порядок в городских лесах»

Главное преимущество новой структуры, по мнению эксперта, заключается в ее целевой направленности. Если раньше санитарные рубки и уборка аварийных деревьев проводились в рамках городских программ, то теперь этим будет заниматься специализированная организация, «заточенная» под лесоводственные работы.

«Они будут заниматься этим днем и ночью. Это касается и санитарного состояния, и лесоводственных работ, и, что немаловажно, пожарной безопасности. Сегодня мероприятия тоже проводятся, но новая структура будет делать это более узко и профессионально», – пояснил руководитель-лесничий.

Рекреационная нагрузка на городские леса растет ежегодно. Количество отдыхающих увеличивается, соответственно, растет и число нарушений: заезды на квадроциклах, разжигание костров в неположенных местах, захламление территорий.

«Новая структура получит полномочия в части инспекторского состава. Это позволит более оперативно и в больших масштабах контролировать нарушения. Квадроциклы, костры – все это будет на особом контроле», – заявил он.

По мнению Абдуллина, городское лесничество будет не только оперативно составлять протоколы на нарушителей, но и в целом быстрее приводить лесные территории в порядок.

Отвечая на вопрос о тушении пожаров, эксперт отметил, что не может с точностью сказать, будут ли у новой структуры собственные пожарные части, однако определенная техника для превентивного начала тушения у них уже есть.

«Это и водоналивные машины, и другая техника. Думаю, здесь они будут расширяться и что-то менять», – предположил он.

Абдуллин также отметил, что в Зеленодольске городских лесов не так много, как в Казани.

«У нас есть зеленые зоны, но все они парковые. Площадей больше 50 гектаров даже не набирается. Поэтому городское лесничество не создают. За парками следит муниципальное образование – город Зеленодольск. А что касается общественного порядка на окраинах, то там работает административно-техническая инспекция», – сообщил он.

Абдуллин уверен, что с появлением нового МКУ в городских лесах Казани станет меньше нарушений.

Ильнур Кашафеев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Управление будет бороться со свалками, незаконными рубками и порчей земель

Необходимость создания отдельной организации, отвечающей за городские леса, назрела давно, считает руководитель-лесничий ГКУ РТ «Пригородное лесничество» Ильнур Кашафеев.

«Конечно нужна! Крайне необходима!» – заявил эксперт, отметив, что новую структуру следовало образовать еще «четыре-пять лет назад».

Ключевая причина создания управления – изменение статуса значительных лесных массивов в черте Казани. Как пояснил Кашафеев, благодаря «закону о лесной амнистии» из состава лесного фонда вышли и были включены в территорию города как минимум 1,6 тыс. га земель, покрытых лесом.

«У семи нянек дитя без глазу. Не было конкретного хозяина, конкретного ответственного лица или структуры, которая следила бы, охраняла эти участки, вела лесопатологический мониторинг, планировала работы и осуществляла контроль», – сказал собеседник информагентства.

Ранее эти леса находились в ведении районных администраций, но четкого понимания, кто именно несет ответственность за их сохранность, не было.

Основная задача новой структуры – навести порядок в городских лесах, которые особенно подвержены антропогенному воздействию. Кашафеев перечислил главные проблемы: незаконные рубки, захват лесных участков, захламление территории, порча почв и несанкционированные свалки.

«Население в большинстве своем малодобросовестное по отношению к лесу. Нарушители вываливают мусор целыми грузовиками, устраивают несанкционированные свалки», – констатировал он.

Кроме того, остро стоит вопрос пожарной безопасности.

«Жарят шашлыки, жгут лес, сваливают мусор, пилят деревья, копают ямы, добывают песок и торф. Приколачивают шлагбаумы к деревьям. Катаются на мотоциклах по тропам – это тоже нарушение, хотя и, я считаю, не самое страшное», – добавил лесничий.

Главное преимущество новой структуры – персонификация ответственности. Если раньше люди не знали, куда обращаться с жалобами на незаконную свалку или вырубку в городском лесу, то теперь появится конкретная организация.

Он также отметил, что инициатива создания учреждения исходила от Минлесхоза РТ и была поддержана руководством республики.

«Мы за эти леса переживаем, они все равно наши. Мы здесь же в этом городе живем, нам небезразлична их дальнейшая судьба», – подчеркнул Кашафеев.

Говоря о кадровом вопросе, собеседник выразил надежду, что новый руководитель будет «активным, опытным и хорошим человеком».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В городе острая проблема засилья американского клена»

Создание Управления городского лесничества в Казани – инициатива полезная, однако ее успех напрямую зависит от того, будет ли новая структура обеспечена квалифицированными кадрами и достойным финансированием. Такое мнение высказал член Совета Татарстанского отделения Всероссийского общества охраны природы Антон Бортяков.

По его словам, с юридической точки зрения городские леса как объект до сих пор не имеют четкого статуса.

«Городской лес» – это юридический статус территории. Пока этого не сделано, у нас есть муниципальные природные территории, некоторые из них – в статусе особо охраняемых», – отметил Бортяков.

Он напомнил, что в советское время пригородный лесхоз уже выполнял функции надзора за городскими лесами, но позже этот статус был снят.

«Создание городского лесничества было бы, конечно же, плюсом, но лесничество с точки зрения профессионального управления лесами должно быть укомплектовано. И здесь у нас очень большая проблема. Работать на земле должен лесник – нижнее звено этой структуры. У них зарплаты просто плачевные. Если тарифная сетка будет такой же, как у лесников, это мертворожденная структура», – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, поможет ли новая структура решить проблемы городских лесов: замусоривание, костры, квадроциклы, – Бортяков заявил, что ключевое значение имеет инспекционная работа на земле.

«Лесники должны выявлять участки критического воздействия, вести таксацию леса (учет и оценку состояния лесных ресурсов, – прим. Т-и). У нас в городе остро стоит проблема засилья американского клена, который занимает почти треть насаждений на неучтенных участках», – сказал он.

По мнению Бортякова, муниципалитет должен надзирать за территориями, предотвращать захваты земель и нарушения пожарной безопасности.

«Важно изначально наладить взаимодействие с муниципальными службами, потому что городская зеленая территория – это узел проблем, которые не решаются благоустройством без регулярного надзора и своевременных мер», – пояснил Бортяков.

Он также отметил нехватку бюджета на ограждения от квадроциклов, информационные аншлаги и специальную технику, в том числе фрезерные машины для удаления корневой системы инвазивного клена.