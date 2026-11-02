«Ак Барс» примет СКА Разина: армейцы начинают выездную серию

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» на своем льду примет петербургский СКА.

Матч на «Татнефть Арене» начнется в 19:00.

СКА под руководством Андрея Разина занимает девятое место в турнирной таблице Запада: 19 очков в 19 играх при равенстве заброшенных и пропущенных шайб — 58:58.

27 октября петербуржцы завершили домашнюю серию поражением от «Торпедо» (3:4).

После прихода Разина на пост главного тренера СКА провел четыре матча на домашнем льду и набрал два очка из восьми: поражения от «Автомобилиста» (1:3), ЦСКА (1:3) и «Торпедо» (3:4), победа над «Сибирью» (6:3).

«Ак Барс» расположился на четвертой строчке Восточной конференции, набрав 24 очка в 22 играх при разнице шайб 48:49.