«Ак Барс» примет СКА Разина: армейцы начинают выездную серию
«Ак Барс» на своем льду примет петербургский СКА.
Матч на «Татнефть Арене» начнется в 19:00.
СКА под руководством Андрея Разина занимает девятое место в турнирной таблице Запада: 19 очков в 19 играх при равенстве заброшенных и пропущенных шайб — 58:58.
27 октября петербуржцы завершили домашнюю серию поражением от «Торпедо» (3:4).
После прихода Разина на пост главного тренера СКА провел четыре матча на домашнем льду и набрал два очка из восьми: поражения от «Автомобилиста» (1:3), ЦСКА (1:3) и «Торпедо» (3:4), победа над «Сибирью» (6:3).
«Ак Барс» расположился на четвертой строчке Восточной конференции, набрав 24 очка в 22 играх при разнице шайб 48:49.