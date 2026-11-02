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Общество 2 ноября 2026 09:15

Россиян ждет сокращенный рабочий день 3 ноября

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Россиян ждет сокращенный рабочий день 3 ноября
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Продолжительность рабочего дня во вторник, 3 ноября, уменьшится на один час в связи с предстоящим празднованием Дня народного единства. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, это последний сокращенный рабочий день в 2026 году.

«В 2026 году у работающих россиян остался только один сокращенный рабочий день, 3 ноября, предшествующий Дню народного единства. Рабочий день будет сокращен на один час», – отметила Бессараб.

Она также пояснила, что сокращение рабочего времени и дополнительные выходные в праздничные дни не повлияют на размер заработной платы сотрудников, получающих оклад. В таких случаях зарплата выплачивается в полном объеме.

#сокращенная рабочая неделя #день народного единства
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