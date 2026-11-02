Дегтярев назвал включение Украины на место России на ЧМ-2027 провокацией

Фото: социальные сети Михаила Дегтярева

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев прокомментировал информацию о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) и обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям.

«Я уже сказал, что решение CAS будет исполнено Международной федерацией хоккея, но принимающие страны имеют намерение нам мешать. В частности, это Канада. Будем с ними отрабатывать включение молодежной сборной России в число участников чемпионата мира. Уже есть отрицательное высказывание местного чиновника по сборной России. При этом он забывает, что россияне были недавно там на чемпионате мира по велоспорту, россияне регулярно играют в НХЛ, включая канадские клубы. И ничто не мешает канадским властям допустить сборную России. Поэтому вопрос сложный, но решаемый. Чемпионат мира по взрослым, который пройдет в Германии в следующем году (с 14 по 30 мая), должен быть с участием России. В правилах четко сказано, что место России должно быть в топ-дивизионе, но зачем-то Международная федерация хоккея включила на наше место Украину. Мы никому не желаем ничего плохого, но наше место в этом турнире законное, заслуженное, и зачем было украинцев включать? Чтобы потом оттуда исключать? Решительно непонятно, смахивает на провокацию и на разжигание конфликта. Ну, в принципе, это в русле европейской общей политики», — сказал Дегтярев в интервью «КП Спорт».

На прошлой неделе сообщалось, что член совета IIHF анонсировал замену Украины на Россию на ЧМ-2027.