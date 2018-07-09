В Москве выбрали обладательницу титула «Татар кызы-2018»

Конкурс состоялся в рамках районного праздника «Сабантуй на Красной Пресне».

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В минувшие выходные в Москве выбрали татарскую красавицу в рамках регионального тура международного конкурса «Татар кызы-2018», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Конкурс состоялся в рамках районного праздника «Сабантуй на Красной Пресне».





В финале участвовали пять девушек. Победу одержала Адиля Забирова, которая теперь представит Москву на международном конкурсе «Татар кызы-2018». Девушка также стала лучшей в номинации Всемирного конгресса татар. В ходе конкурса Адиля показала хорошее знание татарского языка.



Ни одна татарская красавица не осталась без внимания жюри и подарков. Алия Хакимова стала «Халык гузэле-2018 Мэскэу», Динара Алукаева поолучила титул «Сабантуй гузэле-2018 Мэскэу», Лейсян Саберова – «Ин ижади Мэскэу кызы-2018». Самая юная конкурсантка – 17-летняя Алина Файзерахманова завоевала титул «Ин молаем Мэскэу кызы-2018».





Сабантуй в парке «Красная Пресня» состоялся впервые. Для гостей прошел праздничный концерт, состоялись поединки национальной борьбы, а также любительских команд по волейболу и настольному теннису.