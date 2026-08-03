В Татарстане 3 августа ожидаются дожди, грозы и до 30 градусов тепла
В понедельник, 3 августа, в республике прогнозируется переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем – кратковременные дожди и грозы, сообщает Гидрометцентр РТ.
Ветер северо-западный, 6–11 м/с, днем местами порывы до 15–18 м/с. Температура ночью составила +12..+17 градусов, днем воздух прогреется до +25..+30.
В Казани ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 6–11 м/с, порывы до 15 м/с. Днем в столице – +27..+29 градусов.