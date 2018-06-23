Александр Домогаров сыграет в фильме «Гардемарины-4»

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(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Народный артист России Александр Домогаров сыграет в четвертой части фильма «Гардемарины», передает ТАСС.
Режиссером продолжения фильма о приключениях гардемаринов стала Светлана Дружинина. Средства на съемки ленты выделило Министерство культуры РФ.
Домогаров уже играл в третьей части «Гардемаринов». По его словам, в новой киноленте ведущие роли сыграют молодые актеры, именно они будут на первом плане. Помимо Домогарова, в картине будут задействованы и другие артисты, снимавшиеся в предыдущих частях картины.
Четвертый фильм о гардемаринах расскажет о событиях начала русско-турецкой войны в 1787 году. Картина на этот сюжет была задумана еще в 1991 году, однако из-за проблем с финансированием так и не вышла в свет. Первый фильм «Гардемарины» вышел на экраны в 1988 году.
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