В России с 1 февраля 2027 года проиндексируют более 40 видов выплат

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Более 40 фиксированных социальных выплат в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года с учетом фактической инфляции за 2026 год. Об этом РИА Новости рассказала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам эксперта, социальные, трудовые и детские выплаты повышаются в разные сроки. При этом часть пособий рассчитывается с учетом инфляции за предыдущий год, а размер других зависит от изменений минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.

«Большинство фиксированных пособий, а их более 40, проиндексируют с 1 февраля 2027 года с учетом фактического уровня инфляции за 2026 год. Пока в проекте предполагаемый уровень инфляции на 2026 год заложен в размере 5,2%», – сказала Иванова-Швец.

Февральская индексация, в частности, затронет выплаты при рождении или усыновлении ребенка, материнский капитал, пособия семьям призывников и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) льготникам, включая инвалидов и ветеранов. Также с учетом инфляции изменятся минимальный и максимальный размеры пособия по безработице и страховых выплат при несчастных случаях на производстве.

С 1 января 2027 года повышение МРОТ приведет к увеличению ряда выплат, привязанных к его величине. В их числе пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан, декретные выплаты для женщин с низким доходом или небольшим стажем, а также минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности.

«Помимо этого, с 1 января пересчитают единое пособие на детей до 17 лет и выплаты беременным, вставшим на учет на ранних сроках. Их размер традиционно скорректируют под обновленный региональный прожиточный минимум», – заключила Иванова-Швец.