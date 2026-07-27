Путин утвердил политику кадетского образования в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий цели государственной политики в сфере кадетского образования. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Целью политики является становление и формирование патриотически настроенной личности, разделяющей традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, готовой к служению Отечеству, отстаиванию чести и справедливости, воспитанной в любви к Родине и уважении к старшим.