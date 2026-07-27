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Общество 27 июля 2026 21:34

Путин утвердил политику кадетского образования в России

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Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий цели государственной политики в сфере кадетского образования. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Целью политики является становление и формирование патриотически настроенной личности, разделяющей традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, готовой к служению Отечеству, отстаиванию чести и справедливости, воспитанной в любви к Родине и уважении к старшим.

#Владимир Путин #указ президента рф #кадеты
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