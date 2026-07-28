Ozon более чем втрое повысит тарифы на страхование из-за атак дронов

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Маркетплейс Ozon проинформировал селлеров об увеличении в 3,3 раза тарифов на страхование товаров, размещенных на его складах, из-за выросшего риска атак беспилотников и террористических актов. Об этом сообщается на сайте компании.

Использующим площадку маркетплейса в Ozon разъяснили, что страховой партнер компании, СПАО «Ингосстрах», проинформировал о вынужденном пересмотре тарифов. Они увеличились с 0,0035% до 0,0115%.

Соответственно, у впервые подключающих страхование полис будет оплачиваться по новому тарифу с сегодняшнего дня – 28 июля 2026 года.

Однако для уже застраховавших свои товары прежний тариф сохранится до 26 августа 2026 года включительно. Если же полис был приобретен прежде, но сейчас не активен, его обладатель может снова включить его и пользоваться им вплоть до 26 августа.

«Покрытие, порядок и размер выплат не менялись», – подчеркнули в компании и добавили, что страховой полис по-прежнему обеспечивает защиту в случаях, не покрываемых стандартной компенсационной программой Ozon. Речь идет в том числе о повреждении либо утрате товаров вследствие атаки БПЛА, если случившееся было квалифицировано как диверсия или теракт.

Ранее, 22 июля, генеральный директор СК «Росгосстрах» Максим Шепелев предупредил, что у российских страховщиков нет системного решения задачи покрытия рисков от атак беспилотников.

«Риск, подлежащий страхованию, должен обладать категориями непредвиденности и случайности. А с учетом количества, частоты и последствий таких событий, они сейчас явно переходят из категории случайных в категорию ожидаемых, что требует незамедлительной реакции всех участвующих сторон и создания новых механизмов, помимо страхования», – пояснил представитель страховой отрасли.

Основатель компании Wildberries и глава RWB Татьяна Ким тогда же заявила, что маркетплейс поддерживает разработку системного решения по страхованию от терактов – как остро необходимого в нынешних условиях.

Позднее, 24 июля, председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ не рассматривает меры поддержки страхового сектора из-за участившихся атак дронов на логистические центры маркетплейсов. Она уверена, что у страховщиков и РНПК достаточно ресурсов для выполнения своих обязательств.

На следующий день, 25 июля, РБК узнал, что Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) попросила Центробанк РФ и Министерство финансов РФ разработать «жизнеспособную модель» страховой защиты работающих на маркетплейсах селлеров, в том числе от ударов беспилотников. Авторы обращения пришли к выводу, что сейчас продавцы фактически не могут застраховать товары, переданные маркетплейсам.