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Общество 28 июля 2026 11:50

У казанской поликлиники №18 появилось более 60 новых парковочных мест

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У казанской поликлиники №18 появилось более 60 новых парковочных мест
Фото: kzn.ru

В Казани у поликлиники №18, выходящей на улицу Мавлютова, появилось 61 новое парковочное место. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на соответствующее постановление исполкома города.

Дополнительные машино-места размещены на нечетной стороне улицы 2-я Туринская – от пересечения с улицей Танковая до пересечения с улицей Карбышева. Чтобы оставить здесь машину на час, придется заплатить 30 рублей.

При этом общее количество муниципальных парковочных мест в Казани увеличилось с 17 399 до 17 460.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к 20 июля за пять недель с начала работы механизма постоплаты на муниципальных парковках столицы РТ новой функцией воспользовались 44,5 тыс. автомобилистов.

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#муниципальные парковки казани
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