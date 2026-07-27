Потехин: Возрождения «Руки вверх!» не будет

Экс-участник группы «Руки вверх!» Алексей Потехин исключил возможность возрождения коллектива. Своим мнением он поделился с «Абзацем», комментируя совместное выступление с Сергеем Жуковым на юбилейном концерте «30 нам уже!».

По словам музыканта, это событие было лишь встречей старых друзей, а не началом нового этапа. «Это просто юбилей. Собрались все, кто участвовал раньше с нами, работал. Это просто встреча выпускников. Не более того», – заявил Потехин.

Он также отметил, что они с Жуковым давно не обсуждали воссоединение и не планируют совместных выступлений. У каждого из них своя жизнь и карьера. «У нас разная жизнь с Сергеем. У него своя жизнь, у меня своя. Он занимается сам, работает. Я отдельно работаю», – рассказал экс-участник группы.

Напомним, 25 июля на юбилейном концерте «30 нам уже!» Сергей Жуков и Алексей Потехин впервые за 16 лет выступили вместе. Потехин исполнил песню «Алешка» вместе с лидером группы. Жуков спустился в фотопит, протянул микрофон бывшему коллеге, по-товарищески обнял его, и они вместе поднялись на сцену.