Путин: Россия достойно проходит нынешний исторический этап

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия достойно проходит нынешний исторический этап. Об этом он сказал на встрече с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, сообщает РИА Новости.

«Все мы вовлечены, глубоко вовлечены, погружены в ткань происходящих событий. Каждый по своему направлению, но и в целом все понимаем: что происходит и в стране, и в мире в целом, в какой ситуации находится Россия, какой этап исторический она проходит, и проходит достойно», – сказал Путин, обращаясь к парламентариям.