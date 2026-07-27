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Общество 27 июля 2026 16:58

Путин: Россия достойно проходит нынешний исторический этап

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия достойно проходит нынешний исторический этап. Об этом он сказал на встрече с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, сообщает РИА Новости.

«Все мы вовлечены, глубоко вовлечены, погружены в ткань происходящих событий. Каждый по своему направлению, но и в целом все понимаем: что происходит и в стране, и в мире в целом, в какой ситуации находится Россия, какой этап исторический она проходит, и проходит достойно», – сказал Путин, обращаясь к парламентариям.

#Владимир Путин
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