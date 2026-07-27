«РОСТКИ-2026»: экономика дронов, цифровая медицина и турнир по ремонту техники

Какие темы станут ключевыми на IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», какой опыт Китая интересен сегодня нашей стране и сколько компаний из Поднебесной уже приглашены, рассказали сегодня на пресс-конференции в ТАСС.





IV Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани с 16 по 19 августа

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Работать с Поднебесной – это целое искусство, не все предприниматели им овладели»

IV Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани с 16 по 19 августа. Он ежегодно становится площадкой для диалога бизнеса двух стран. Однако остаются и большие перспективы для дальнейшего роста, отметила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Талия Минуллина: «Хотелось бы, чтобы бизнес в России занял более активную позицию в отношениях с китайской стороной» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Работать с Поднебесной – это целое искусство. И на сегодняшний день в нашей стране им обладают далеко не все предприниматели. Хотя если им овладеть, то открывается огромный рынок продаж. Хотелось бы, чтобы бизнес в России занял более активную позицию в отношениях с китайской стороной», – подчеркнула она.

Экономические отношения между Россией и Китаем в последнее десятилетие переживают очень бурное развитие. Так, товарооборот между странами вырос за этот период почти в четыре раза, а у Китая с Татарстаном – в 12 раз. Не последнюю роль в этой динамике играет и форум «РОСТКИ», добавила Минуллина.

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«Китай очень высоко ценит экологическую сельхозпродукцию из России»

На форуме ежегодно проводится более 100 мероприятий разной направленности и свыше 50 деловых сессий. Одной из ключевых тем в этом году станет сельское хозяйство, где как у Китая, так и у России есть заинтересованность в развитии торговли и обмена технологиями.

«Китай нуждается и очень высоко ценит экологическую продовольственную продукцию из России. Для нашего бизнеса это очень хорошая возможность для экспорта. Надо ее обязательно использовать», – сказала Талия Минуллина.

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В свою очередь, России интересны технологии, которые использует Китай в сельском хозяйстве.

«В Китае 300 тысяч дронов занимаются сегодня непосредственно сельскохозяйственной деятельностью. Кроме того, у них очень сильно развит агротуризм – это мы тоже могли бы у них заимствовать. Они проводят обзорные полеты на малой высоте для туристов, чайные туры, лесные концерты и так далее», – объяснила глава АИР РТ.

Высокий статус и интерес России к этой теме подчеркивает участие высоких гостей в форуме. Среди участников сессии заявлена министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

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На форуме обсудят новые технологии в здравоохранении

Важной станет и тема здравоохранения. Впервые в рамках форума «РОСТКИ» пройдет научно-деловой симпозиум «Технологии для здравоохранения», где Россия и Китай получат хорошую площадку для обмена опытом.

«Будут обсуждены не только развитие медицинской помощи, но и инвентаризация рынка российского оборудования. Мы с вами понимаем, что во многом у нас идут процессы импортозамещения, но где-то это не так быстро происходит, как хотелось бы», – продолжила Минуллина.

В частности, в здравоохранении в России долгое время использовалось западное оборудование, тогда как Китай предлагает более конкурентные варианты как с точки зрения качества, так и цены.

«Китай – один из мировых лидеров в области цифрового здравоохранения и производства медицинского оборудования, от искусственного интеллекта и диагностики до массового выпуска аппаратов ИВЛ, расходников и так далее. У них есть интернет-больницы, приняты специальные законы о защите персональных данных при дистанционном лечении и телемедицине», – добавила она.

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Специалисты по ремонту телефонов поборются за призовой фонд в 1 млн рублей

Китай остается одним из мировых лидеров по технологическому экспорту. Особенно востребованной и интересной стала тема так называемой низковысотной экономики.

«В Китае сейчас развивается низковысотная экономика – это фактически экономика дронов, которые используются в сельском хозяйстве, в транспорте, в безопасности, в доставке, логистике и других направлениях. Там принята целая профильная программа. И сессия будет одна у нас посвящена этой тематике», – подчеркнула Минуллина.

В продолжение технологической тематики – на форуме пройдет первый чемпионат по ремонту мобильной электроники.

«В Китае ремонт смартфонов – это целая индустрия, уникальная по масштабам. Участие примут 100 лучших мастеров со всего мира. Призовой фонд – более 1 млн рублей», – рассказала она.

Помимо российских и китайских специалистов в чемпионате примут участие представители Бразилии, Индии, Пакистана и Индонезии. Среди заданий – ремонт материнской платы и замена верхнего стекла.

Иван Иванников: «Мы приняли решение на площадке форума презентовать российско-китайский Атлас инвестиционного сотрудничества» Скриншот онлайн-трансляции

На форуме «РОСТКИ» представят Атлас инвестиционного сотрудничества

На форуме «РОСТКИ» в этом году представят Атлас инвестиционного сотрудничества двух стран, сообщил заместитель директора Департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации Иван Иванников.

«Мы приняли решение на площадке форума презентовать российско-китайский Атлас инвестиционного сотрудничества. Мы готовили этот документ не один год. Это свод преференциальных режимов и мер, путеводитель для любого китайского инвестора, который позволит ему ознакомиться со всеми условиями ведения бизнеса на территории России», – пояснил он.

По его словам, этот документ позволит китайским предпринимателям понять полную картину бизнеса в России и поможет выбрать наиболее подходящую площадку для проекта.

Чжоу Лицюнь: «Когда меня спрашивают, где можно найти самых надежных партнеров для бизнеса, я всегда отвечаю, что на форуме «РОСТКИ» Скриншот онлайн-трансляции

На форум «РОСТКИ» пригласили почти 200 компаний из Китая

Китайская сторона очень заинтересована в участии в форуме «РОСТКИ», добавил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

«Когда меня спрашивают, где можно найти самых надежных партнеров для бизнеса, я всегда отвечаю, что на форуме «РОСТКИ». В этом году мы пригласили почти 200 компаний из разных провинций Китая», – отметил он.

По его словам, интерес китайского бизнеса к российскому рынку постоянно растет. А Татарстан стал одним из самых привлекательных регионов для предпринимателей из Китая.

«В этом году одну из сессий форума посетит посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Его поддержка и личное участие играют большую роль для диалога деловых кругов России и Китая», – рассказал Чжоу Лицюнь.

Он выразил надежду, что в этом году форум станет еще масштабнее как с точки зрения количества участников, так и подписанных соглашений.

Фото на анонсе: © Максим Богодвид / РИА Новости