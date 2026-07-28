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Общество 28 июля 2026 07:30

Аюпова поздравила православных татарстанцев с Днем Крещения Руси

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Аюпова поздравила православных татарстанцев с Днем Крещения Руси
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова поздравила татарстанцев и представителей православной общины с Днем Крещения Руси. Текст поздравления имеется в распоряжении «Татар-информа».

«Сердечно поздравляю вас с Днём Крещения Руси! Более тысячи лет назад был сделан выбор, определивший духовно-нравственный фундамент нашей страны. Мы и сегодня остаёмся верны этому духовному выбору наших предков. Для нас, жителей многоконфессионального Татарстана, важно, что и обращение к православию, и следование исламу – это путь к духовному просветлению и общим нравственным ценностям», – сказала Аюпова.

Она напомнила, что в дни празднования 447-летия обретения Казанской иконы Божией Матери Патриарх Кирилл, посещая Казань, отметил, что Татарстан служит для всей страны и мира примером того, как в согласии живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Министр подчеркнула, что эти слова созвучны Году единства народов России, объявленному президентом Владимиром Путиным.

«Пусть этот день напоминает нам о нашей духовной общности, о том, что культурное и многоконфессиональное многообразие является источником взаимного обогащения и силы. Пусть ценности искреннего добра, сострадания и справедливости всегда направляют наши сердца. С праздником!» – добавила Аюпова.

#Ирада Аюпова #крещение руси #Год единства народов России
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