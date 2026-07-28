Врачи в РТ удалили женщине две опухоли, занимавшие всю брюшную полость
Хирурги Республиканского онкодиспансера им. Сигала прооперировали 66-летнюю женщину, удалив ей сразу две опухоли. Об этом сообщил Министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.
У пациентки выявили опухоль левой почки размером 16 сантиметров и новообразование правого яичника почти 15 сантиметров. Вместе они занимали практически всю брюшную полость и малый таз.
Женщину доставили в урологическое отделение, на следующий день врачи провели симультанную операцию, которая продлилась 3,5 часа. Они удалили пораженную опухолью левую почку, матку с придатками, а также часть большого сальника.
Пациентка чувствует себя хорошо и уже находится дома.