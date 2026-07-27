news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 27 июля 2026 09:58

Бывший завод ячеистых бетонов в Челнах застроят жильем к 2033 году

Читайте нас в
Телеграм

Территорию бывшего завода ячеистых бетонов в Набережных Челнах планируют превратить в жилой квартал к 2033 году. Освоение участка будет проходить поэтапно. Согласно проекту планировки территории, общая площадь жилого фонда составит 239,2 тыс. квадратных метров, а число жителей нового района превысит 5,9 тыс. человек. Об этом Chelny-biz.ru сообщили в исполкоме города.

На месте бывшего предприятия предусмотрено строительство многоквартирных домов высотой до 19 этажей, а также объектов социально-бытовой инфраструктуры. Ранее проект планировки и межевания территории выносили на публичные слушания – к освоению участка застройщики уже приступили.

Развивать территорию будут две компании: федеральный девелопер «Талан» и актанышская компания «Ресурс-Актив», которая реализует проект совместно с казанской фирмой «ТСИ».

Впервые концепцию будущего жилого комплекса представили на публичных слушаниях в апреле 2026 года. На территории бывшего завода планируют построить жилые дома до 19 этажей, школу на 1,5 тыс. учеников и два детских сада.

Застройщик также намерен сохранить часть объектов, связанных с историей территории. В частности, на участке планируют оставить яблоневый сад, который сохранился со времен работы завода, а также памятник лосю.

#Набережные Челны #жилая застройка
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Сбор продолжается: почти 3 млн идей внесли россияне в Народную программу ЕР

Сбор продолжается: почти 3 млн идей внесли россияне в Народную программу ЕР

26 июля 2026
В Казани с 27 июля появятся 45 новых платных парковок

В Казани с 27 июля появятся 45 новых платных парковок

26 июля 2026
Новости партнеров