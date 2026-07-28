Осознанная стратегия НАТО, – эксперт об ударах ВСУ по гражданским объектам

Военно-политический аналитик, член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин в беседе с «Крым 24» объяснил смысл ударов ВСУ по гражданским объектам России. По мнению эксперта, это – осознанная стратегия, поддерживаемая НАТО.

Гагин отметил, что Североатлантический альянс поставляет киевскому режиму дроны и согласовывает выбор целей. Эксперт, приведя в качестве примера атаку на общежитие техникума в Старобельске, констатирует: высокая точность современных средств поражения делает такие удары особенно опасными.

«Сейчас время высокотехнологичной войны и появление высокоточного оружия от беспилотных систем прежде всего, полностью изменило картину боя», — сказал он.