Казань вошла в число лидеров по темпам капремонта многоквартирных домов в РТ

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Казань вошла в число муниципалитетов – лидеров по реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане. В столице республики готовность объектов достигла 61,8%, причем работы завершены уже в 33 домах – это лучший показатель среди всех муниципалитетов по количеству отремонтированных МКД. Об этом на брифинге в Кабмине региона рассказал генеральный директор Фонда ЖКХ РТ Айрат Абузяров.

По его словам, в число лидеров по темпам выполнения работ также входят Алексеевский (99,1%) и Арский (85%) районы, Спасский и Мамадышский районы (по 80%), Набережные Челны (76,9%), а также Агрызский (74,6%) и Сабинский (72,8%) районы.

В этом году программа капитального ремонта охватывает 747 многоквартирных домов в 41 муниципальном образовании республики. Общий объем финансирования составляет почти 11,4 млрд рублей.

На сегодняшний день договоры с подрядчиками заключены по 746 объектам, что составляет 99% от плана. Строительно-монтажные работы полностью завершены на 115 многоквартирных домах, еще на 536 объектах они продолжаются. Общая физическая готовность программы достигла 60% – это на четыре процентных пункта выше, чем в аналогичный период прошлого года.

До 15 августа подрядчики должны завершить сезонные виды работ, до 30 сентября – оставшиеся сезонные мероприятия, а полностью выполнить программу, включая замену лифтового оборудования, планируется до 1 декабря.

Приемка объектов ведется государственной комиссией с участием представителей Фонда ЖКХ, Госжилинспекции, органов местного самоуправления, управляющих компаний и собственников. Для жителей предусмотрены несколько каналов обратной связи: обращения можно направить через ГИС ЖКХ, по телефону горячей линии или непосредственно инспекторам строительного контроля.