Юрист Матюшенков: клиент может получить компенсацию за отравление в ресторане

Пищевое отравление в ресторане может обернуться для заведения компенсацией морального вреда и штрафом, но пострадавшему придется собрать доказательства. Об этом «Абзацу» рассказал первый заместитель директора Центра развития законодательства, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

По его словам, сам факт недомогания после посещения ресторана ещё не доказывает, что причиной была именно еда. Специалист советует немедленно обратиться к врачу – медицинские документы, включая анализы, выписку и назначения, станут основой для претензий. Также пригодятся чек, выписка по карте, электронный заказ, переписка с заведением, фото и показания свидетелей.

«Чек – лучший вариант зафиксировать факт покупки, но его отсутствие не лишает человека права на защиту. Также подойдут выписка по банковской карте, данные заказа в приложении, электронный чек, переписка с рестораном или агрегатором, фотографии, показания свидетелей и другие доказательства. Закон о защите прав потребителей не ставит возможность предъявления требований исключительно в зависимость от наличия бумажного чека. Если сохранилась еда, упаковка или часть блюда, их ни в коем случае не стоит выбрасывать. В зависимости от ситуации могут потребоваться лабораторные исследования и экспертиза», – сказал он.

Размер компенсации законом не установлен, добавил юрист. Пострадавший может требовать возврат стоимости блюда, возмещение затрат на лекарства и исследования, а также компенсацию морального вреда.

«Его сумма не привязана к цене блюда: суд учитывает продолжительность болезни, тяжесть состояния, необходимость госпитализации, моральные и физические страдания и другие обстоятельства. Если ресторан отказался добровольно удовлетворить законные требования потребителя, в судебном порядке с его владельцев может быть взыскан штраф в размере 50% от суммы, присужденной в пользу клиента», – подытожил Матюшенков.