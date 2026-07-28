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Общество 28 июля 2026 11:19

В Казани временно изменят схему движения автобусов №22, 28 и 89

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В Казани временно изменят схему движения автобусов №22, 28 и 89
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани с 31 июля по 2 августа временно изменится схема движения автобусов №22, 28 и 89. Ограничения связаны с работами по прокладке водопроводно-канализационной сети на улице Большой Красной, сообщили в пресс-центре мэрии города.

При движении от Кремлевской дамбы в сторону центра автобусы будут следовать по улицам Батурина, Карла Маркса, Чехова и Лейтенанта Шмидта, после чего вернутся на свои маршруты.

Фото: kzn.ru

В обратном направлении автобусы проследуют по улицам Лейтенанта Шмидта, Вишневского, Карла Маркса, Пушкина, Право-Булачной и далее через Кремлевский мост.

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