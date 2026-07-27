Искусственный, суверенный, свой: зачем России закон об ИИ

Президент Владимир Путин подписал закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Это первый в истории России закон, посвященный искусственному интеллекту. Какие правовые нормы он закрепляет и почему этот документ так важен – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Национальные модели ИИ создаются российскими компаниями, однако могут включать открытые зарубежные компоненты

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Закон об ИИ

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации». Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее, 8 июля, его приняла Государственная Дума, а 17 июля одобрил Совет Федерации.

Документ закладывает правовую основу для больших фундаментальных моделей, вводит понятия суверенных и национальных нейросетей, а также устанавливает правила маркировки сгенерированного контента.

С 1 сентября 2026 года вступает в силу основная часть закона, касающаяся понятий, принципов регулирования и мер государственной поддержки. С 1 марта 2027 года начнут действовать положения о маркировке контента и детализированные полномочия Правительства.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Суверенные и национальные модели ИИ

Закон вводит понятие больших фундаментальных моделей. Это программы, которые выполняют широкий круг интеллектуальных задач на уровне, сопоставимом с человеком, и содержат не менее 1 млрд параметров.

Для таких моделей вводятся статусы суверенной и национальной. В чем их различия?

Суверенные модели представляют собой полностью отечественную разработку, созданную российскими юридическими лицами и размещенную в российских центрах обработки данных.

Национальные модели также создаются российскими компаниями, однако могут включать открытые зарубежные компоненты.

Разработчики таких моделей получат доступ к мерам государственной поддержки, параметры которых определит Правительство. Кроме того, им разрешено обучать нейросети на массивах данных из федеральных и региональных информационных систем.

Россия обладает необходимыми ресурсами, кадрами и технологическим потенциалом, чтобы занять сильные позиции в глобальной гонке искусственного интеллекта Фото: © Анна Раткогло / РИА Новости

Преимущества России

Появление в законе понятий «суверенная» и «национальная» модели неслучайно. Владимир Путин ранее отмечал, что Россия обладает необходимыми ресурсами, кадрами и технологическим потенциалом, чтобы занять сильные позиции в глобальной гонке искусственного интеллекта.

«Российская Федерация одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта», – заявил президент 28 мая 2026 года на пленарном заседании V Евразийского экономического форума в Астане.

GigaChat можно условно считать суверенным с точки зрения программной разработки, поскольку модель создана Сбером с нуля на собственной архитектуре Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

Российские модели

На сегодняшний день крупнейшим российским разработчиком фундаментальных моделей ИИ является Яндекс. Компания создала большую часть базовых моделей в России, включая YandexGPT, YandexART, YandexVLM и новое поколение Alice AI. Другой важный игрок – Сбер с моделями GigaChat и Kandinsky.

GigaChat можно условно считать суверенным с точки зрения программной разработки, поскольку модель создана Сбером с нуля на собственной архитектуре. Однако полная независимость от зарубежных компонентов в аппаратной части пока остается относительной. Сегодня крупные российские модели ИИ работают на поставляемых по параллельному импорту американских чипах и серверном оборудовании зарубежного производства.

И при допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли – важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам – заявил Михаил Мишустин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пройти комиссию

Еще одно любопытное новшество закона заключается в том, что разработчики национальных и суверенных моделей ИИ должны будут проходить процедуру подтверждения соответствия российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям.

Это требование появилось не случайно. О необходимости такого подхода несколько лет назад говорил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В «мозгах» российского GigaChat и западного ChatGPT фактически разные картины мира. Разное понимание, что такое «хорошо», а что такое «плохо». И при допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли – например, в науку, медицину, промышленность – важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам. И мы это учитываем», – заявил Михаил Мишустин в рамках выставки цифровых проектов на форуме Digital Almaty 2024.

Нынешние ценностные установки в России апеллируют к традиции, духовному над материальным, исторической преемственности, служению, семье. Все это диаметрально противоположно господствующему в иностранных моделях ИИ позитивизму, основанному на опыте и признающему только конкретные науки, наблюдения и эксперименты.

Понятно, что российская суверенная модель ИИ будет опираться на одну систему ценностей, тогда как зарубежные модели – на другую. Однако именно здесь возникает главный вопрос. Модель, прошедшая ценностную сертификацию, вероятно, будет стремиться минимизировать политические и идеологические риски. При этом в сфере сложных научных и аналитических запросов могут возникать ситуации, когда ответы будут оцениваться через призму соответствия базовым российским ценностям. Насколько эффективной окажется такая модель в долгосрочной перспективе – вопрос открытый. Впрочем, эта тема требует отдельной большой дискуссии. Искусственный интеллект продолжает стремительно развиваться, и этические, политические и идеологические вопросы неизбежно будут получать новые ответы по мере развития технологий.