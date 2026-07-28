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Происшествия 28 июля 2026 09:15

Минувшей ночью в небе над Россией уничтожено 356 вражеских БПЛА

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356 вражеских БПЛА уничтожено в небе над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 27 июля до 8.00 мск 28 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
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