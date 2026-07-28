Минувшей ночью в небе над Россией уничтожено 356 вражеских БПЛА

356 вражеских БПЛА уничтожено в небе над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 27 июля до 8.00 мск 28 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», – говорится в сообщении.