Россияне предпочитают хранить сбережения в рублях — ЦБ РФ

В июне 2026 года прирост средств населения на рублёвых банковских депозитах возобновился после снижения месяцем ранее, сообщается в материалах Банка России. За месяц объём рублёвых сбережений граждан вырос на 0,6%, значительная часть прироста пришлась на текущие счета.

При этом основу рублёвых депозитов населения по-прежнему составляют срочные вклады — их доля на 1 июля достигла 68,6%.

Общий объём депозитов населения (включая валютные) на начало июля составил 70,5 трлн рублей. Прирост за месяц — 0,4% против снижения на 0,6% в мае.

Тренд на рублёвые сбережения поддерживают и компании: средства организаций на рублёвых счетах и депозитах увеличились в июне на 0,9% (в мае — 3,7%), главным образом за счет роста остатков на текущих счетах (+2,8%). В то же время валютные депозиты организаций сократились за месяц на 5,2%, что подтверждает смещение предпочтений бизнеса в пользу национальной валюты.

Доля наличных денег в денежной массе М2, несмотря на небольшой рост по сравнению с маем, по-прежнему находится вблизи исторических минимумов — 14,7%. Это говорит о сохранении доверия к безналичным и депозитным инструментам.