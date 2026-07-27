Промпроизводство в Татарстане в первом полугодии выросло на 6,2%

Объем промышленного производства в Татарстане по итогам первого полугодия 2026 года вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне показатель увеличился на 5,2% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные сегодня данные Татарстанстата.





В июне этого года по сравнению аналогичным месяцем 2025 года наибольший рост показали обрабатывающие производства – объем выпуска увеличился на 6,9%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Добыча прочих полезных ископаемых за полугодие снизилась на 7,8%

В энергетике в январе-июне 2026 года производство выросло на 11,5%, в обрабатывающей отрасли – на 7,1%, а в добыче полезных ископаемых – на 3,3%. Одновременно в секторе водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений снизили показатели на 3,1%.

По итогам шести месяцев положительную динамику показали производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+9,7%), прочих готовых изделий (+8,6%), продукции из древесины и пробки (+6,4%), одежды (+4,6%), напитков (+2,1%) и бумаги (+0,2%).

Снижение за первое полугодие зафиксировали в производстве кожи и изделий из нее (-24,5%), резиновых и пластмассовых изделий (-22,3%), лекарственных средств и материалов медицинского и ветеринарного назначения (-14,6%), ремонте машин и оборудования (-11,9%), производстве прочей неметаллической минеральной продукции (-10,8%), металлургии (-10,7%).

Также уменьшился объем добычи прочих полезных ископаемых (-7,8%), производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-3,5%), мебели (-3,4%), текстильных изделий (-3,3%), готовых металлических изделий (-3,3%), кокса и нефтепродуктов (-2,6%), электрического оборудования (-2,2%), химических веществ и продуктов (-2,1%) и продуктов питания (-1,4%).

В энергетическом секторе рост составил 6,5%. При этом предприятия, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, сократили объемы производства на 1,7%. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В июне наибольший рост показали обрабатывающие производства

В июне этого года по сравнению аналогичным месяцем 2025 года наибольший рост показали обрабатывающие производства – объем выпуска увеличился на 6,9%. В энергетическом секторе рост составил 6,5%. При этом предприятия, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, сократили объемы производства на 1,7%.

Среди отраслей, которые нарастили выпуск по сравнению с июнем прошлого года, лидировали производство компьютеров, электронных и оптических изделий – рост составил 65,2%. Также заметно увеличилось производство текстильных изделий – на 59,7%, кожи и изделий из кожи – на 45,1%, одежды – на 32,3%.

Кроме того, рост зафиксирован в производстве мебели (+21,8%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+20,5%), прочих готовых изделий (+11,8%), продукции из древесины и пробки (+9,3%), продуктов питания (+3,4%), бумаги (+3%), прочей неметаллической минеральной продукции (+2,7%), напитков (+2,3%) и в металлургии (+1,4%).

При этом ряд отраслей в июне снизили объемы производства. Наиболее заметное падение отмечено в выпуске лекарственных средств и материалов медицинского и ветеринарного назначения – на 53,8%.

Также сократились объемы ремонта машин и оборудования (-28,4%), производства электрического оборудования (-16,8%), химической продукции (-15%), кокса и нефтепродуктов (-13,2%), резиновых и пластмассовых изделий (-9,8%), добычи прочих полезных ископаемых (-8,8%) и готовых металлических изделий (-1%).