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На главную ТИ-Спорт 27 июля 2026 21:04

Пять спортсменов представят Татарстан на Чемпионате Европы в Париже

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Пять спортсменов представят Татарстан на Чемпионате Европы в Париже
Фото: © «Татар-информ» ​

Пять татарстанских спортсменов вошли в состав сборной России для участия на Чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Три пловца, прошедшие отбор на Чемпионате России по плаванию в Казани

  • Ралина Гилязова – золото на дистанции 50 метров брассом.
  • Софья Дьякова – золотая медаль в дисциплине 400 метров вольным стилем
  • Андрей Минаков – две бронзовые медали: 100 метров баттерфляем и 100 метров вольным стилем.

Татарстанский прыгун в воду Никита Шлейхер, который ранее находился под дисквалификацией, но после того, как спортсмен принёс извинения, санкции с него сняли.

И в синхронном плавании, в составе акробатической группы заявлена двухкратная серебряная призерка Чемпионата мира 2025 Агния Тулупова.

Турнир продлится с 31 июля по 16 августа.

#чемпионат европы по плаванию #Татарстан #париж
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