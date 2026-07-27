Пять спортсменов представят Татарстан на Чемпионате Европы в Париже

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Пять татарстанских спортсменов вошли в состав сборной России для участия на Чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Три пловца, прошедшие отбор на Чемпионате России по плаванию в Казани

Ралина Гилязова – золото на дистанции 50 метров брассом.

– золото на дистанции 50 метров брассом. Софья Дьякова – золотая медаль в дисциплине 400 метров вольным стилем

– золотая медаль в дисциплине 400 метров вольным стилем Андрей Минаков – две бронзовые медали: 100 метров баттерфляем и 100 метров вольным стилем.

Татарстанский прыгун в воду Никита Шлейхер, который ранее находился под дисквалификацией, но после того, как спортсмен принёс извинения, санкции с него сняли.

И в синхронном плавании, в составе акробатической группы заявлена двухкратная серебряная призерка Чемпионата мира 2025 Агния Тулупова.

Турнир продлится с 31 июля по 16 августа.