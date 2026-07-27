Пять спортсменов представят Татарстан на Чемпионате Европы в Париже
Пять татарстанских спортсменов вошли в состав сборной России для участия на Чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
Три пловца, прошедшие отбор на Чемпионате России по плаванию в Казани
- Ралина Гилязова – золото на дистанции 50 метров брассом.
- Софья Дьякова – золотая медаль в дисциплине 400 метров вольным стилем
- Андрей Минаков – две бронзовые медали: 100 метров баттерфляем и 100 метров вольным стилем.
Татарстанский прыгун в воду Никита Шлейхер, который ранее находился под дисквалификацией, но после того, как спортсмен принёс извинения, санкции с него сняли.
И в синхронном плавании, в составе акробатической группы заявлена двухкратная серебряная призерка Чемпионата мира 2025 Агния Тулупова.
Турнир продлится с 31 июля по 16 августа.