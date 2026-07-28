Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в первом полугодии 2026-го выросла в 2,3 раза

Чистая прибыль компании «Татнефть» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам первого полугодия 2026 года составила чуть менее 152,98 млрд рублей. Это в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, соответствующие данные приведены в материалах компании.

В свою очередь выручка увеличилась на 21% год к году, составив немногим менее 814,1 млрд рублей. Прибыль от продаж выросла в 2,7 раза – до 230,6 млрд рублей.

Основная доля пакета акций ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина, 34%, принадлежит Республике Татарстан. При этом всего 3% приходится на казначейские акции, 9% размещено в ADR (глобальных американских депозитарных расписках), а больше половины, 54%, ценных бумаг принадлежит иным акционерам.