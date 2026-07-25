Зяббаров доложил о ходе уборочной кампании в Татарстане

Заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров доложил о ходе уборочных работ на совещании в Доме Правительства РТ, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В 35 районах республики приступили к обмолоту озимой пшеницы, в шести – озимого рапса. Обмолочено свыше 20 тыс. га зерновых и 3 тыс. га масличных культур. Средняя урожайность зерновых составляет 44 ц/га, рапса – 20 ц/га.

Согласно сообщению, в числе первых к уборке приступили фермеры: Александр Никитин из Аксубаевского района и Ильгиз Исламов из Муслюмовского района. Агрофирма «Чистопольская» начала уборку раннего картофеля.

Влажность зерна при ясной погоде ежедневно снижается примерно на 2%. По данным Россельхозцентра, озимые зерновые сейчас имеют влажность от 17 до 55%, озимый рапс – от 10 до 29%.

Площади уборки озимого рапса по республике составляют 32 тыс. га, что вдвое больше прошлогоднего показателя. В текущем году план сева – свыше 60 тыс. га. Министр отметил, что эта культура новая и перспективная для региона, ее урожайность в полтора-два раза выше ярового рапса, а ранняя уборка позволяет пополнить финансовые ресурсы на проведение кампании.

В хозяйствах республики имеется 411 зерносушилок, из которых 119 работают на дизельном топливе. Выездные проверки материально-технической базы хлебоприемных пунктов и элеваторов подтвердили их готовность к приемке зерна. В наличии 39 элеваторов общей мощностью единовременного хранения 2,5 млн тонн зерна. Переходящий остаток на элеваторах и ХПП составляет 545 тыс. тонн.

На сегодня заготовлено 317 тыс. тонн сена (99% от плана) и 1 млн 899 тыс. тонн сенажа (59% от потребности).

Уборку второго укоса многолетних трав ведут хозяйства в 26 районах, скошено 41 тыс. га. Также сельхозформирования республики убирают однолетние травы и кормосмеси – в 34 муниципальных районах скошено 40 тыс. га, что составляет 40% от плана.