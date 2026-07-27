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Общество 27 июля 2026 18:42

Путин: Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни

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Путин: Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни
Фото: www.kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни граждан и снижению бедности. Об этом он сказал на встрече с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, сообщает РИА Новости.

«Мы не только адаптируемся к новым условиям, уверенно преодолеваем те искусственные барьеры, которые создаются извне, но и вместе поставили на перспективу большие амбициозные цели в части повышения благополучия людей, широких возможностей для самореализации каждого человека, снижения уровня бедности, разумеется. И здесь у нас есть чем гордиться, здесь динамика хорошая», – сказал Путин.

#Владимир Путин #госдума рф
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