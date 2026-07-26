В Татарстане зарегистрировали права дольщиков на 22,3 тыс. объектов

В Татарстане с начала 2025 года зарегистрировали права участников долевого строительства на 22 285 объектов недвижимости. Такие данные привел Росреестр Татарстана.

Из общего числа 9 119 объектов зарегистрировали за первые шесть месяцев 2026 года. Всего с начала 2025 года по 1 июля 2026 года в республике также оформлены права застройщиков на 9 422 объекта.

С 1 марта 2025 года действует федеральный закон №487-ФЗ, который обязал застройщиков без доверенности подавать в Росреестр заявления о регистрации права собственности от имени участников долевого строительства.

«За годы взаимодействия с застройщиками процедура регистрации прав на объекты долевого строительства была полностью отлажена. Изменения в федеральном законе, вступившие в силу в 2025 году, логично продолжили эту работу, а цифровизация Росреестра сделала этот процесс максимально эффективным. С начала 2025 года по 1 июля 2026 года в Татарстане зарегистрированы права дольщиков на 22 285 объектов. Также зарегистрированы права застройщиков на 9 422 объекта», – сообщила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Директор по девелопменту строительной компании «Грань» Ольга Волчкова отметила, что новый порядок упрощает получение документов для собственников.

«Нововведение в части подачи документов застройщиками от имени дольщиков удобно для граждан: после регистрации строительная организация сама передает собственникам выписки из Единого государственного реестра недвижимости о праве собственности на квартиры и машино-места. Таким образом, дольщики получают документы без лишних трат времени и усилий», – сказала Волчкова.

Застройщик должен направить документы на регистрацию в течение 30 рабочих дней после передачи объекта дольщику. Документы подаются в электронном виде, при этом гражданам не требуется самостоятельно оформлять электронную цифровую подпись. После регистрации Росреестр Татарстана передает застройщику выписку из ЕГРН для последующей передачи собственнику.