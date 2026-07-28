Депутат Госдумы объяснил, как избежать проблем с пенсионным стажем

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Гражданам стоит заранее проверять сведения о трудовом стаже и пенсионных коэффициентах, чтобы выявить возможные ошибки до назначения пенсии. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов.

Он напомнил, что сведения о трудовой деятельности и начисленных взносах передают в Социальный фонд и налоговую службу работодатели, однако при обработке данных могут возникать ошибки. Особенно внимательно проверять информацию следует тем, кто часто менял работу.

«Данные о приеме и увольнении должны поступить не позднее следующего рабочего дня, сведения о выплатах и начисленных взносах идут в налоговой отчетности. Фраза “взносы не дошли” чаще означает сбой в учете. При частой смене работы отчетность подают несколько организаций, поэтому возрастает риск ошибки в СНИЛС, фамилии, датах, заработке, стаже и кодах вредных или северных условий труда. Запись о новом месте может появиться раньше итоговых данных о коэффициентах, поскольку сведения обрабатываются в разные сроки», – пояснил депутат.

Гаврилов рекомендует проверять электронную трудовую книжку через 5-10 рабочих дней после приема на работу или увольнения, а выписку из лицевого счета заказывать ежегодно в марте. В ней, по его словам, необходимо сверять данные о работодателе, периодах работы, заработке, стаже, взносах и особых условиях труда.

«Отсутствие данных за несколько недель может быть связано с обработкой отчетности. Пустота за несколько завершенных кварталов, отсутствие трудового договора, зарплата наличными без расчетных листков и отказ выдать справки указывают на риск серого оформления», – подчеркнул он.

При обнаружении расхождений депутат советует сначала обратиться к работодателю с требованием исправить отчетность и предоставить копии переданных сведений. После этого можно подать заявление о корректировке лицевого счета через портал госуслуг, Социальный фонд или МФЦ.

«К нему прикладывают трудовой договор, приказы, расчетные листки, справки о заработке, банковские выписки и сведения о трудовой деятельности. Работодатель обязан представить исправленные данные, если ошибка возникла в его отчетах. При увольнении стоит получить копии приказов о приеме, переводах и увольнении, трудовой договор с дополнениями, справки о периоде работы, заработке, начисленных и уплаченных взносах, расчетные листки и сведения о трудовой деятельности. Для досрочной пенсии нужны справки о характере работы и особых условиях», – перечислил парламентарий.

Если работодатель прекратил деятельность, подтвердить периоды работы можно через правопреемника, архив, налоговую службу или ликвидатора. В качестве доказательств, отметил Гаврилов, могут использоваться трудовая книжка, договоры, приказы, документы о выплате зарплаты и банковские выписки.

«Задолженность работодателя по начисленным взносам сама по себе не должна лишать официального периода стажа. Суд имеет смысл, когда фонд отказался учитывать подтвержденную работу, а пропуск уменьшает стаж, коэффициенты, размер выплаты или право на досрочную пенсию. В иске можно требовать включения периода в стаж, исправления счета и перерасчета пенсии», – отметил депутат.