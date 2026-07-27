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Политика 27 июля 2026 20:26

Путин обсудил с Пашиняном референдум о вступлении Армении в ЕС

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили в Кремле.

Там акцентировали необходимость проведения в Армении в короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

Пашинян допустил проведение такого референдума после подачи официальной заявки на присоединение к Евросоюзу, уточнили в пресс-службе армянского правительства. Он также попросил Путина решить проблему с ограничением на импорт продукции из Армении.

Напомним, весной в Армении приняли закон о начале процесса вступления в ЕС. Путин не раз призывал руководство страны как можно скорее решить вопрос об участии в ЕАЭС, предупреждая, что находиться в двух структурах одновременно не получится. При выходе из евразийского объединения Ереван потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам, а цены на топливо вырастут, что обойдется республике в 14% ВВП. При этом Путин подчеркивал, что экономические решения Еревана не испортят гуманитарные связи с Москвой.

#Владимир Путин #Никол Пашинян #евросоюз
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