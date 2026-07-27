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Общество 27 июля 2026 22:30

Путин провел встречи с руководителями фракций Госдумы

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Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречи с лидерами парламентских фракций. Глава государства по отдельности поговорил с Владимиром Васильевым («Единая Россия»), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Леонидом Слуцким (ЛДПР), Сергеем Мироновым («Справедливая Россия») и Алексеем Нечаевым («Новые люди»), после чего состоялась совместная беседа, передает ТАСС.

Встречи прошли после завершающего пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, состоявшегося 27 июля. На заседании Путин встретился с депутатами и вручил некоторым из них государственные награды.

В Госдуме VIII созыва представлены пять фракций, также есть несколько депутатов, не входящих в объединения. Выборы депутатов IX созыва назначены на 18, 19 и 20 сентября.

#Владимир Путин #политические партии #госдума рф
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