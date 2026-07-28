За день в Челнах сбили двоих юных велосипедистов, оба получили травмы

Двоих мальчиков-велосипедистов госпитализировали с травмами в Челнах после того, как их сбили легковушки. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция. Оба происшествия случились вечером 27 июля.

Первое ДТП произошло на проспекте Чулман, напротив дома № 22. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь по территории жилой зоны, не выбрал безопасную скорость и сбил 13-летнего мальчика, который пересекал дорогу на велосипеде. В результате ДТП ребенка доставили в медучреждение с травмами. После осмотра врачи отпустили его домой.

Второе происшествие случилось на проспекте Раиса Беляева, напротив дома № 43/43. Согласно предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21074» ехал по двору жилого дома, не выбрав безопасную скорость, он сбил 11-летнего велосипедиста, не уступившего дорогу машине. В результате наезда ребенка доставили с телесными повреждениями в медучреждение.