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Общество 27 июля 2026 19:41

Путин подписал указ об увеличении численности ВС РФ до 1,535 млн военнослужащих

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Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил. Документ устанавливает общую численность в 2 426 130 единиц, из которых 1 535 000 – военнослужащие, сообщается в указе.

С 1 августа численность военнослужащих вырастет на 25 тысяч человек. Ранее, в соответствии с указом от 12 июня, их число составляло 1 510 000 человек.

Согласно документу, увеличение штатной численности связано с созданием военно-строительных подразделений, отмечается в документе.

#Владимир Путин #ВС РФ
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