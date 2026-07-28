В Казани планируют ограничить движение транспорта из-за фестиваля «Новая волна»

Открытие фестиваля «Новая волна» в 2025 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана намерены ограничить движение транспорта из-за проведения Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» 2026 года. Проект соответствующего постановления исполкома города пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Движение и парковка транспортных средств при необходимости будут ограничены в период с 00.00 20 августа до 23.59 26 августа на следующих участках:

– улица Чистопольская от улицы Абдуллы Бичурина до проспекта Ямашева – при движении от улицы Абдуллы Бичурина (за исключением съезда на проспект Фатиха Амирхана в направлении улицы Сибгата Хакима);

– улица Сибгата Хакима на участке от проспекта Фатиха Амирхана до улицы Чистопольская – в обоих направлениях;

– проспект Ямашева на участке от улиц Адоратского до Сибирского тракта – в обоих направлениях;

– улица Академика Арбузова на участке от улицы Журналистов до проспекта Ямашева – при движении от улицы Журналистов;

– улица Чистопольская на участке от проспекта Ямашева до улицы Адоратского – при движении от проспекта Ямашева;

– дублер улицы Гаврилова на участке от улицы Маршала Чуйкова до улицы Чистопольская.

Кроме того, на указанных участках планируется запретить парковку и движение средств индивидуальной мобильности – электросамокатов и велосипедов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане создан оргкомитет по проведению в Казани «Новой волны» 2026 года. В этом году фестиваль пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» с 20 по 26 августа.