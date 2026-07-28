В Татарстане 28 июля ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Во вторник, 28 июля, в республике прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди, местами ночью в отдельных районах возможны грозы и град, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 6–11 м/с, порывы до 14 м/с, местами шквалистые усиления до 18–23 м/с. Температура ночью составила +16..+21 градуса, в восточных районах до +24. Днем воздух прогреется до +23..+28 градусов, на востоке республики – до +31.

В Казани ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы и град. Ветер северо-западный, 6–11 м/с, порывы до 14 м/с, местами шквалистые усиления 18–23 м/с. Днем в столице – +25..+27 градусов.