Строитель из Буинского района помогает бойцам СВО и восстанавливает Мариуполь

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Уроженец села Кошки-Шемякино Буинского района Валерий Михайлов, который сегодня живет и работает в Ульяновской области, с первых дней специальной военной операции оказывает помощь военнослужащим и участвует в восстановлении новых регионов России.

Возглавляя строительную компанию, он организует поставки гуманитарной помощи, закупает необходимое оборудование для бойцов, а также направляет своих специалистов на восстановление разрушенной инфраструктуры.

«Мои сотрудники сейчас работают в Мариуполе — восстанавливают жилые дома. Я считаю своим долгом помогать ребятам, которые сейчас на передовой. Многие из них — мои земляки из Кошки-Шемякино и Кошки-Теняково. Среди них есть и герои, отдавшие жизнь за Родину, и те, кто получил ранения», — рассказал Валерий.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

По его словам, для военнослужащих регулярно приобретают электрогенераторы, бензопилы и другое необходимое оборудование, а также оказывают финансовую поддержку.

Помимо гуманитарной деятельности, Валерий Михайлов уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. По его инициативе уже пять лет в селе Шемякино проходит футбольный турнир, посвященный ветеранам специальной военной операции.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

«Спорт мне близок: я мастер спорта по рукопашному бою и кандидат в мастера по кикбоксингу. Уверен, что каждое такое мероприятие — это еще один шаг к нашей общей победе», — отметил он.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой