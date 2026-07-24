Новая школа, дороги и чистая вода: в Буинске обсудили достижения и планы
Развитие социальной инфраструктуры, строительство дорог, модернизация коммунальной сферы и поддержка общественных инициатив стали главными темами форума «Работаем на результат!», который прошел в Буинском районе. На встрече подвели итоги реализации народной программы за последние пять лет и обсудили дальнейшие задачи развития территории.
Форум состоялся в Центре культурного развития. Перед его началом почетные гости открыли новое административное здание сельского поселения в селе Бюрганы. В церемонии приняли участие председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин, председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин и руководитель Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан Ильнур Галеев.
С основным докладом выступил глава Буинского района Ранис Камартдинов. Он рассказал о проектах, реализованных в сферах строительства, дорожного хозяйства, образования, культуры и благоустройства, а также о взаимодействии муниципалитета с жителями.
По его словам, одним из главных инструментов обратной связи остаются электронные общественные приемные, через которые поступает наибольшее количество обращений жителей. Это позволяет оперативно реагировать на вопросы буинцев и учитывать их предложения при реализации муниципальных программ.
За последние пять лет в районе построены новые социальные объекты, капитально отремонтированы школы и сельские дома культуры, продолжилось развитие дорожной инфраструктуры. В этом году в Буинске открылась новая школа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ранее капитально отремонтировали Дом культуры в селе Кайбицы, а также построили и обновили дороги как внутри населенных пунктов, так и между ними.
Отдельно глава района остановился на поддержке участников специальной военной операции и их семей. По его словам, коллективы образовательных и культурных учреждений, молодежные объединения и советы ветеранов активно участвуют в оказании помощи военнослужащим, что стало примером сплоченности жителей района.
Заместитель председателя Комитета Государственного Совета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию Ринат Гайзатуллин рассказал о реализации программ по обеспечению населенных пунктов чистой водой, строительству и ремонту дорог, а также о предстоящей модернизации коммунальной инфраструктуры в республике.
Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин отметил, что Буинский район последовательно развивается и вносит свой вклад в развитие страны.
«Буинский район и его жители являются неотъемлемой частью многонациональной России», – подчеркнул он, отметив, что одной из главных задач остается дальнейшее повышение качества жизни людей.
Отдельный блок форума посвятили презентации Электронной доски почета Республики Татарстан, учрежденной указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова 1 мая 2026 года. Проект направлен на общественное признание профессиональных достижений жителей республики и сохранение трудовых традиций.
Как сообщил Ранис Камартдинов, от Буинского района для размещения на Электронной доске почета уже представлены 148 жителей.
«Это наглядно демонстрирует неоценимый вклад представителей различных профессий в развитие Татарстана. В этой сфере район не утратил своих традиций: ежегодно по итогам работы чествуют людей, достигших высоких результатов в каждой отрасли, а их имена заносятся на районную Доску почета», – сказал глава района.
В завершение форума участники смогли задать вопросы спикерам. Обсуждение коснулось реализации инфраструктурных проектов, развития муниципалитета и других тем, волнующих жителей.
Народная программа была принята в августе 2021 года на основе почти 2,5 млн предложений жителей страны. В Татарстане проходит серия муниципальных форумов «Работаем на результат!», на которых подводят итоги реализации программы за последние пять лет и обсуждают дальнейшие задачи развития территорий.
Материал подготовлен при участии Наили Хасибзяновой.