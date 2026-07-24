Новая школа, дороги и чистая вода: в Буинске обсудили достижения и планы

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Развитие социальной инфраструктуры, строительство дорог, модернизация коммунальной сферы и поддержка общественных инициатив стали главными темами форума «Работаем на результат!», который прошел в Буинском районе. На встрече подвели итоги реализации народной программы за последние пять лет и обсудили дальнейшие задачи развития территории.

Форум состоялся в Центре культурного развития. Перед его началом почетные гости открыли новое административное здание сельского поселения в селе Бюрганы. В церемонии приняли участие председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин, председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин и руководитель Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан Ильнур Галеев.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

С основным докладом выступил глава Буинского района Ранис Камартдинов. Он рассказал о проектах, реализованных в сферах строительства, дорожного хозяйства, образования, культуры и благоустройства, а также о взаимодействии муниципалитета с жителями.

По его словам, одним из главных инструментов обратной связи остаются электронные общественные приемные, через которые поступает наибольшее количество обращений жителей. Это позволяет оперативно реагировать на вопросы буинцев и учитывать их предложения при реализации муниципальных программ.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

За последние пять лет в районе построены новые социальные объекты, капитально отремонтированы школы и сельские дома культуры, продолжилось развитие дорожной инфраструктуры. В этом году в Буинске открылась новая школа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ранее капитально отремонтировали Дом культуры в селе Кайбицы, а также построили и обновили дороги как внутри населенных пунктов, так и между ними.

Отдельно глава района остановился на поддержке участников специальной военной операции и их семей. По его словам, коллективы образовательных и культурных учреждений, молодежные объединения и советы ветеранов активно участвуют в оказании помощи военнослужащим, что стало примером сплоченности жителей района.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Заместитель председателя Комитета Государственного Совета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию Ринат Гайзатуллин рассказал о реализации программ по обеспечению населенных пунктов чистой водой, строительству и ремонту дорог, а также о предстоящей модернизации коммунальной инфраструктуры в республике.

Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин отметил, что Буинский район последовательно развивается и вносит свой вклад в развитие страны.

«Буинский район и его жители являются неотъемлемой частью многонациональной России», – подчеркнул он, отметив, что одной из главных задач остается дальнейшее повышение качества жизни людей.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Отдельный блок форума посвятили презентации Электронной доски почета Республики Татарстан, учрежденной указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова 1 мая 2026 года. Проект направлен на общественное признание профессиональных достижений жителей республики и сохранение трудовых традиций.

Как сообщил Ранис Камартдинов, от Буинского района для размещения на Электронной доске почета уже представлены 148 жителей.

«Это наглядно демонстрирует неоценимый вклад представителей различных профессий в развитие Татарстана. В этой сфере район не утратил своих традиций: ежегодно по итогам работы чествуют людей, достигших высоких результатов в каждой отрасли, а их имена заносятся на районную Доску почета», – сказал глава района.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

В завершение форума участники смогли задать вопросы спикерам. Обсуждение коснулось реализации инфраструктурных проектов, развития муниципалитета и других тем, волнующих жителей.

Народная программа была принята в августе 2021 года на основе почти 2,5 млн предложений жителей страны. В Татарстане проходит серия муниципальных форумов «Работаем на результат!», на которых подводят итоги реализации программы за последние пять лет и обсуждают дальнейшие задачи развития территорий.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Выборы в Государственную Думу России пройдут 18, 19 и 20 сентября 2026 года. В Татарстане избирателям предстоит избрать депутатов по федеральному избирательному округу и по шести одномандатным избирательным округам.