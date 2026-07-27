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Экономика 27 июля 2026 17:50

На улице Газовой в Казани построят гостиницу

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Негосударственная экспертиза выдала положительное заключение на реконструкцию гостиничного комплекса с подземным паркингом и помещениями общественного назначения на улице Газовой в Приволжском районе Казани.

Напомним, в 2024 году Гостиница «Биляр» получила льготный кредит по федеральной программе на строительство 4-звездочного отеля Bilyar Plaza. Тогда проект прошел отбор Минэкономразвития РФ наряду с еще двумя татарстанскими проектами.

На данный момент на официальном сайте гостиницы «Биляр» информация об отеле Bilyar Plaza на Газовой отсутствует. Сеть представлена двумя действующими отелями: четырехзвездочным Bilyar Palace в центре Казани и трехзвездочным Bilyar Inn в Кировском районе. Новый проект на улице Газовой, судя по всему, находится на стадии подготовки к строительству.

#гостиница #Туризм #гостиницы Казани #гостиничный бизнес
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