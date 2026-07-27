На улице Газовой в Казани построят гостиницу

Негосударственная экспертиза выдала положительное заключение на реконструкцию гостиничного комплекса с подземным паркингом и помещениями общественного назначения на улице Газовой в Приволжском районе Казани.

Напомним, в 2024 году Гостиница «Биляр» получила льготный кредит по федеральной программе на строительство 4-звездочного отеля Bilyar Plaza. Тогда проект прошел отбор Минэкономразвития РФ наряду с еще двумя татарстанскими проектами.

На данный момент на официальном сайте гостиницы «Биляр» информация об отеле Bilyar Plaza на Газовой отсутствует. Сеть представлена двумя действующими отелями: четырехзвездочным Bilyar Palace в центре Казани и трехзвездочным Bilyar Inn в Кировском районе. Новый проект на улице Газовой, судя по всему, находится на стадии подготовки к строительству.