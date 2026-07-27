В Татарстане приняли план по борьбе с буллингом до 2030 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, утверждающее дорожную карту по профилактике буллинга в школах, колледжах и детских коллективах на 2026–2030 годы. Документ обязывает десять ведомств работать по единым стандартам.

Согласно документу, к 2030 году доля школ и социальных учреждений, использующих медиативные практики (восстановительные встречи, примирительные программы), должна вырасти с 15 до 35%. Число специалистов, прошедших обучение по выявлению буллинга и работе с агрессорами и жертвами, увеличится с 850 до 950 человек.

Дорожная карта предусматривает мониторинг интернета: специалисты ГБУ «Навигатор» будут отслеживать мессенджеры и соцсети на наличие кибербуллинга и деструктивного контента. Планируется ежегодно выявлять и направлять на блокировку до 15,5 тыс. таких материалов. Также предусмотрено ежегодное увеличение охвата детей системой дополнительного образования с 80% в 2026 году до 84% в 2030-м.

По данным из постановления, за пять лет планируется провести не менее 350 тыс. профилактических мероприятий и консультаций для детей, родителей и педагогов. Финансирование остается в рамках действующих бюджетов. Контроль за исполнением возложен на Минобразования и науки РТ. Ответственные ведомства, включая Минздрав, Минтруда, МВД и прокуратуру РТ, будут представлять отчеты до 1 февраля каждого года.

В постановлении отмечается, что сейчас каждый десятый школьник в мире регулярно сталкивается с агрессией сверстников, а в России до 30% молодежи 14–24 лет пережили насилие. В группу повышенного риска попадают дети 11–12 лет: 28% из них за последний год сталкивались с унижениями.