Китай увеличивает закупки татарстанской агропродукции

Фото: филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ

За первые шесть месяцев 2026 года экспорт агропродукции из Татарстана в Китай демонстрирует уверенный рост: специалисты татарстанского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК исследовали свыше 31 тыс. тонн зерновой продукции – это на 56% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По железной дороге в КНР за полугодие отправлены значимые партии сельхозпродукции: 5 партий продовольственного сушеного гороха, 4 партии льна и 2 партии нерафинированного рапсового масла. Динамика отгрузок особенно заметна: поставки сушеного гороха выросли в 4 раза и достигли 14,1 тыс. тонн, объемы льна увеличились на 41% (до 11,8 тыс. тонн), а экспорт рапсового масла прибавил 17% – до 7,7 тыс. тонн.

Тенденция отражает растущий интерес Китая к зернобобовым и масличным культурам, а также к растительному маслу. При этом наблюдается сокращение номенклатуры закупаемой продукции: если год назад в экспортный перечень входили также овес и свекловичный жом, то в текущем году эти позиции отсутствуют.

Каждая партия экспортируемой продукции прошла тщательный контроль в испытательной лаборатории филиала ЦОК АПК в Республике Татарстан. Результаты исследований подтвердили, что вся продукция соответствует строгим карантинным и фитосанитарным требованиям китайской стороны – это гарантирует надежность поставок и укрепляет доверие партнеров.