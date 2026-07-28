Минниханов вновь призвал посещать мероприятия проекта «Лето в Татарстане»

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях вновь, как и в начале июня, призвал посещать мероприятия проекта «Лето в Татарстане».

«Погода меняется – жара на этой неделе уже спадает, но лето еще не заканчивается и можно с пользой и интересно провести время на свежем воздухе. В парках и общественных пространствах городов нашей республики каждый день проходят спортивные, творческие и креативные мероприятия проекта „Лето в Татарстане“. Посещайте, участвуйте», – написал Раис РТ в канале в мессенджере МАКС.

«Проект кысаларында 5 меңнән артык чара узды. Катнашыгыз! Гаиләләрегез, якыннарыгыз һәм дусларыгыз белән килегез. Ялларыгыз файдалы үтсен! (перевод – „В рамках проекта прошло более 5 тыс. мероприятий. Участвуйте! Приезжайте с семьями, близкими и друзьями. Пусть выходные проходят с пользой!“)» – заключил Рустам Минниханов.