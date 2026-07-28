news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 28 июля 2026 12:33

Минниханов вновь призвал посещать мероприятия проекта «Лето в Татарстане»

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов вновь призвал посещать мероприятия проекта «Лето в Татарстане»
Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях вновь, как и в начале июня, призвал посещать мероприятия проекта «Лето в Татарстане».

«Погода меняется – жара на этой неделе уже спадает, но лето еще не заканчивается и можно с пользой и интересно провести время на свежем воздухе. В парках и общественных пространствах городов нашей республики каждый день проходят спортивные, творческие и креативные мероприятия проекта „Лето в Татарстане“. Посещайте, участвуйте», – написал Раис РТ в канале в мессенджере МАКС.

«Проект кысаларында 5 меңнән артык чара узды. Катнашыгыз! Гаиләләрегез, якыннарыгыз һәм дусларыгыз белән килегез. Ялларыгыз файдалы үтсен! (перевод – „В рамках проекта прошло более 5 тыс. мероприятий. Участвуйте! Приезжайте с семьями, близкими и друзьями. Пусть выходные проходят с пользой!“)» – заключил Рустам Минниханов.

#лето в Татарстане #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Билайн запустил скоростной 4G-интернет на Вознесенском тракте в Казани

Билайн запустил скоростной 4G-интернет на Вознесенском тракте в Казани

27 июля 2026

В Татарстане сильный ветер сорвал крыши домов и повалил деревья

27 июля 2026
Новости партнеров