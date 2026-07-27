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Происшествия 27 июля 2026 17:25

Единственный выживший в ДТП в Зеленодольске переведен в московскую больницу

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Подростка, который выжил в страшном ДТП в Зеленодольске, перевели в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ. Из-за серьезных ожогов подросток по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Напомним, ДТП, в результате которого погибли шесть человек, произошло в ночь на 24 июля в Зеленодольске. Chevrolet влетела в дерево и загорелась. Пострадавший, 16-летний парень, получил ожоги 30% тела. Остальные — погибли на месте, сгорев. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

#подросток #пострадал в дтп #минздрав татарстана
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