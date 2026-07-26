Чай с хазратом: главные мифы о халяле и какие продукты могут быть запрещенными

Какие убеждения о халяль-индустрии являются заблуждениями и распространяются ли данные нормы на немясную продукцию и одежду? На эти и другие вопросы в интервью «Татар-информу» ответил председатель Комитета «Халяль» ДУМ РТ Аббяс Шляпошников.





«Халяль – образ жизни, образ жизни человека-мусульманина, который охватывает все аспекты»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Халяль – это образ жизни, который охватывает все аспекты»

– Аббяс хазрат, что такое халяль? Применяется ли данное понятие исключительно к продуктам питания или оно шире?

– Халяль в буквальном языковом значении – это разрешенное. Первое – это продукты питания. Далее – халяльный заработок. И в целом халяль – образ жизни, образ жизни человека-мусульманина, который охватывает все аспекты. И в рамках межведомственной рабочей группы, которая была создана в 2025 году, был принят план работы Halal Lifestyle, куда входят медицинские услуги и медикаменты, образовательное направление, IT-направление, мода. Сегодня халяль стал неким трендом. Поэтому мы щепетильно относимся к этому, потому что это веление Всевышнего Аллаха, это принципы ислама и шариата. На этом мы акцентируем свое внимание.

«Мясо априори не является дозволенным, пока не будет доказано обратное. Пока не будет некий сертификат, который подтверждает халяльность данной продукции» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нужно акцентировать внимание на составе продукции»

– Распространяется ли требование халяль на иную продукцию, кроме мяса? Порой в магазине можно увидеть пряники, хлеб и даже воду халяль.

– Касаемо мяса. Есть такое золотое правило, которое вывели ханафитские ученые, а с этим принципом согласились и все остальные ученые. Оно гласит так: «В основе все разрешено, кроме как мяса, женщин (вне брака) и крови». Поэтому, если мы с вами зайдем поужинать и продавец будет утверждать о халяльности его продукции, то мы возвращаемся к основе – мясо априори не является дозволенным, пока не будет доказано обратное. Пока не будет некий сертификат, который подтверждает халяльность данной продукции. Здесь важна третья сторона, которая беспристрастно выполняет свою работу по оценке заявленной продукции.

Далее, что касается кондитерских изделий или молочки, то здесь важно акцентировать свое внимание на том, что содержится в этих йогуртах или печенье. И порой ты видишь, что там есть кармин или желатин, которые запрещены.

Возьмем те же яйца. Часто спрашивают: как яйца могут быть халяльными? Кровь – она халяль? Нет, она харам. Кто в деревне вырос, вспомнит, что внутри яйца могут быть точки крови. А мы обращаем внимание вплоть до кормов, которыми кормили скотину. И вот это международное наше признание.

«В соответствии с ханафитским мазхабом на рыбу никакого ограничения мы не видим. Но нужно смотреть, чем ее кормили, если речь идет об искусственных водоемах» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На рыбу ограничения, связанные с халяль, не распространяются»

– А могут ли быть нехаляльными рыба и морепродукты?

– В соответствии с ханафитским мазхабом на рыбу никакого ограничения мы не видим. Но нужно изучить то, чем ее кормили, если речь идет об искусственных водоемах, корма могут быть харамными.

Что касается морепродуктов, то здесь вопрос возникает по креветкам. Например, в шафиитском мазхабе они дозволены. В нашем случае у нас был запрос три года назад по креветкам. Мы вывели алгоритм, где прописали, что в меню рекомендуем, чтобы была надпись: по мазхабу ханафи или шафии, чтобы люди могли ориентироваться.

– Где мусульмане могут ознакомиться с перечнем пищевых добавок, которые разрешены или запрещены к употреблению?

– Мы в Комитете «Халяль» издали специальную книгу, в которой все «Ешки» прописаны в виде таблицы. Данная таблица обновляется ежегодно, так как производство не стоит на месте. Особое внимание нужно уделить добавкам Е-422, -471, -441, -478, -542, -544, -920. Мною перечисленные добавки либо не халяль, либо сомнительные. Их не так много, но они есть. Например, добавку Е-441 (желатин) – нельзя, так же Е-120 (кармин). Дальше сомнительные, например фосфат натрия (544-я добавка), она сомнительная, если есть минералы. Есть возможность людям ознакомиться на нашем сайте https://halalrt.ru, все прописано основательно.

– Распространяется ли требование халяль на одежду и обувь?

– Да, распространяется. Первый принцип: нельзя тратить деньги на харам. Второй принцип: если я буду молиться в этой одежде, а примется ли мой намаз? А правильно ли я делаю? На нас из кожи может быть ремень, в кармане может быть кошелек из кожи. А из кожи какого животного они сделаны? На это стоит обратить особое внимание, поскольку у того, кто расходует свои деньги на харам и молится в харамной одежде, будет ли приниматься его дуа?