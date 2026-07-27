В Казани пройдет регбийный турнир Спартакиады народов России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

С 1 по 2 августа на Центральном стадионе Казани пройдут соревнования по регби-7 среди мужских команд в рамках II Всероссийской спартакиады по летним видам спорта. В турнире примут участие 15 команд из разных регионов страны, сообщает Минспорт РТ.

За призовые места поборются команды из Москвы, Красноярского края, Татарстана, Пензенской, Московской, Ростовской, Калининградской, Липецкой, Волгоградской, Новосибирской, Курской, Челябинской областей, Краснодарского и Пермского краев, а также Санкт-Петербурга.

По итогам жеребьевки команды распределены по четырем группам. Сборная Татарстана в группе «В» встретится с Московской, Волгоградской и Курской областями.

Фаворитами считаются пять команд. Москва (РК «Динамо») лидирует в чемпионате России-2026 и была чемпионом в 2025 году. Красноярский край (РК «Енисей-СТМ») идет вторым. Татарстан (РК «Стрела-Ак Барс») занимает четвертое место, в прошлом сезоне стал серебряным призером. Также в топ-5 – Пензенская область (РК «Локомотив») и Санкт-Петербург (РК «Застава»).

Министр спорта РТ Владимир Леонов отметил, что «Стрела-Ак Барс» в прошлом сезоне подтвердила статус одного из лидеров отечественного регби. В этом году команда входит в пятерку фаворитов Спартакиады, и он рассчитывает, что на домашнем стадионе ребята покажут лучший регби и поборются за золото. Поддержка трибун, по его словам, придаст им дополнительных сил.

Первый игровой день, 1 августа, начнется с матчей группового этапа. Сборная Татарстана проведет три встречи: в 11:00 против Курской области, в 13:50 – Волгоградской, в 16:40 – Московской. 2 августа состоятся четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Церемония награждения запланирована на 19:00.

Вход на соревнования бесплатный, но требуется предварительная регистрация и получение билета на сайте.

Соревнования Спартакиады народов России пройдут с 1 августа по 30 сентября по всей стране. В программе – 44 вида спорта, участие примут более 12 тысяч человек. Турнир станет ключевым внутрироссийским отбором к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Казань примет турниры по 11 видам спорта: регби-7 (мужчины и женщины), скейтбординг, конный спорт, футбол (женщины), гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, спортивная гимнастика, пулевая стрельба, софтбол, бейсбол и флаг-футбол.