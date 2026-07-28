В Татарстане до 2030 года планируют заменить почти 1,5 тыс. лифтов

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В Татарстане до 2030 года планируют заменить 1474 лифта, срок эксплуатации которых достигнет или уже превысил 25 лет. Об этом на пресс-конференции в Кабмине региона сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин.

По его словам, все лифты, отработавшие нормативный срок службы, должны быть заменены до установленной даты. В противном случае их эксплуатация будет прекращена.

«С 2026 по 2029 год в республике предстоит заменить 1474 лифта, из них 980 – на счете регионального оператора, 494 – на специальных счетах. Хочу отдельное внимание обратить на те, что находятся на спецсчетах, с ними наиболее сложная ситуация. В 2025 году из 36 запланированных к замене лифтов [на спецсчетах] только по трем была выполнена эта работа. При сохранении прежних подходов существует прямой риск нарушения установленных сроков», – пояснил Шайдуллин.

Он также напомнил, что порядок проведения капитального ремонта домов со специальными счетами регулируется статьей 189 Жилищного кодекса РФ.

Если собственники не выполняют работы в сроки, предусмотренные региональной программой капитального ремонта, а необходимость их проведения подтверждена, орган местного самоуправления вправе принять решение о переводе средств со специального счета на счет регионального оператора.